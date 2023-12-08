Cübbeli Ahmet ''Ben Youtuber'ım'' dedi, aylık gelirini açıkladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Cübbeli Ahmet, mesleğini ''Youtuber'', aylık gelirini ise 140 bin lira olarak açıkladı.

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın dosyasında dikkat çeken detaylar yer aldı.

CÜBBELİ "YOUTUBER'IM'' DEDİ, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

OdaTV'nin aktardığı mali durum araştırma tutanağına göre, Cübbeli Ahmet mesleğini ''Youtuber'' olarak açıkladı. Youtube aylık gelirinin 55 bin lira olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL gelir elde ettiğini belirtti.

EĞİTİM DURUMU ''MEDRESE''

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da "medrese eğitimi" olarak yazıldı.

MEHMET GÖRMEZ'E "DİN DÜŞMANI" DEMİŞTİ

Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabb'e karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle ve şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir" sözlerini "din ve devlet düşmanlığı" olarak nitelemişti.

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