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  3. 22 Kasım 2018 23:39

Cübbeli Ahmet Hoca sevenlerinden dua istedi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gireceği ameliyat için sevenlerinden dua istedi.

Cübbeli Ahmet Hoca sevenlerinden dua istedi
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçireceği ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından mesaj yazdı ve sevenlerinden dua istedi.

Cübbeli Ahmet sosyal medya hesabından dua istedi, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle anjiyo olacağını duyurdu.

İşte Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından yapılan o duyuru;

"Cübbeli Ahmet Hoca Efendi 35 senedir birinci tip şeker hastasıdır. Bunun neticesinde 2006 yılında Bypass olmuş 2008 yılında da Stent takılmıştır. Diğer şah damarlarında da Stent mevcuttur. Mûtad olarak yaptırdığı takipler sırasında efor testi yapılırken yine kalbinin bazı bölgelerine kanın az gitmesi gibi tespitler yapılınca doktorlar Anjiyo olmasına karar vermişlerdir.

Lakin şeker hastalığı dolayısıyla böbrekleri de çok iyi olmadığından böbrekleri Anjiyoya hazırlamak için Anjiyo yarına tehir edilmiştir. Sizlerden duâ beklemektedir. İnşâallâh durumunda tehlikeli bir şey görünmemektedir. Lakin hiçbir zaman sizin duânızdan müstağnî değildir. Siz sevenlerinden dinimize, ehli sünnete ve sizlere daha nice yıllar sıhhatle hizmet edebilmesi için duâ beklemektedir."

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