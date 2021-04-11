Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Dünya genelinde 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Hemen her gün bir yakınımızın, komşumuzun vefat haberi ile yüreğimiz dağlanıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maske, temizlik, maske kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ile Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.

"EN BÜYÜK İŞARETİ"

Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Türkiye bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde yakaladığımız yüzde 1.8’lik büyüme oranı bunun en büyük işaretidir. Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısı yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor.

Türkiye'nin ücret almadan en üst standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'da çok ciddi meblağ ödenerek ancak ulaşılıyor. Avrupa'da hastane kapılarından geri çevrilen nice vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Krizin başından beri 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. en zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine de sırtımızı dönmedik. 157 ülkeye yardım göndererek Türkiye'nin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.

AK Parti olarak tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk.

Avrupa'da Türklerin ötelendiği, sadece belli sektörlere hapsedildiği günler geride kaldı. Son dönemde vahim boyutlara ulaşan İslam düşmanlığı hazımsızlığı tezahürlerinden yalnızca biri.

Sadece Türkler değil, etnik kimliği, görünüşü farklı diğer toplum kesimleri de yurt dışında mağdur oluyor.

Avrupa'da Müslüman kadınların hakları gasbedilmektedir.

Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon 500 bin üyemiz var. Bunun içinde 5 milyon 300 bin kadın var.

Avrupalı Türklerin köklerinden kopmadan huzur içinde yaşayabilmesi sizin vereceğiniz mücadeleye bağlıdır. Dünyada savaş paradigmasını değiştiren bir ülkenin evlatlarısınız.

Türkiye'nin son 8 yılda yaşadığı her hadise bu sinsi oyunun bir parçasıdır. Proje ürünü olduğu açıkça belli olan şahsiyetlerin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için ortaya sürüldüğünün farkındayız.

Hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin de desteğiyle gelmeyi başardık.

Bugün CHJP kim ne duymak istiyorsa onu söyleyen lümpenliği siyaseti merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönmüştür. Kendimizi bu çukur siyasetinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyoruz. Milletimize olan saygımızdan dolayı bazen cevap vermek durumunda kalıyoruz.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ KRİZ

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Aralarındaki anlaşmazlıkları bir anca önce barış yoluyla çözmelerini istiyor ve bu yönde gayret gösteriyoruz.

Bu programın ardından da durmadık. Ne diyoruz... Durmak yok yola devam. Bayan voleybolcularımızı kabul ettik. Küba'dan Türk vatandaşlığına geçen bir Kübalı sporcumuz vardı. Kendisine Türk pasaportu ve Türk kimliğini teslim ettik.

Patates ve soğanları Toprak Mahsulleri Ofisin'den alarak hibe olarak Ramazan öncesinde dağıtımını yapmaya kararlaştırdık. Bu çok çok mutluluk meydana getirdi. Geri dönüşlerini de alınca mutlu bir şekilde biz de mutlu olduk. Bu haberin duyulmasından sonra çiftçilerimizden, üreticilerimizden çok sayıda teşekkür mesajı aldık.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.