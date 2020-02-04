Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya lideri Putin ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.



Rejim güçlerinin İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez görüştü. Erdoğan görüşmede, " Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini" söyledi.

PUTİN'E MEŞRU MÜDAFAA MESAJI

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etmiş, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Esed rejim güçleri İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı. Saldırıda 5 asker ve 3 sivil personel şehit oldu, 7 asker de yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek, "Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" dedi.