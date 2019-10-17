Cüneyt Özdemir'den bomba Erdoğan iddiası !

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni bir sürece girildiğini aktardı.

5N1K programı sunucusu ve yapımcısı Cüneyt Özdemir, Trump'ın mektubunu ve Halkbank'a davayı yorumladı.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan'a gelen mektubu konuşurken; Cüneyt Özdemir Halkbank davasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sanık koltuğuna oturtulacağını iddia etti.

Özdemir'in iddiaları şöyle:

"Halkbank davasının ikinci bölümü başlıyor. Davada tuhaflıklar var. Savcılar bir noktaya kadar geliyorlar, sonra devam etmiyorlar. 45 saniyelik bu iddianamenin birebir kopyası ancak ikinci bölümü başlıyor. İlk davada Rıza Sarraf tanık olmuş Hakan Atilla yargılanmış 32 ay ceza almıştı. Şimdi bana sorarsanız bu davayı yakından takip eden birisi olarak , bu davada Halkbank yargılanacak Rıza Sarraf tanık olacak . Gerçi şuan avukatlarıyla konuştuğumuzda "pek istenmiyor , çünkü bu TC devletine karşı bir dava gibi mırıldanılıyor." diye çeşitli bilgiler alıyorum ama hayır olacak. Çünkü Rıza Sarraf şuan elini kolunu sallayarak ABD'de geziyorsa oranın Bodrum'u diyebileceğimiz yerde rahatça ev tutabiliyorsa işte bugünü bekledikleri için. Bu davanın sanık koltuğuna bence Cumhurbaşkanı Erdoğanı oturtacaklar. Çünkü bir önceki davada pek çok ilişkiyi getirmişler oraya kadar tutmuşlardı. Bazı iddialar vardı Sarraf'a sormamışlardı üzerine gitmemişlerdi. Davanın 2. bölümünde bunu göreeğiz. Önümüzdeki günlerde çok konuşulacak."