Danla Biliç'e saldıran eski eski sevgilisi tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından uğradığı şiddet güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı. Danla Biliç'i suçlayan şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen N.D.A. (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgisilisi B.Ç. tarafından darbedildi. Danla Biliç'in şikayetinin ardından şüpheli B.Ç., Denizli'de yakalandı.

Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Biliç'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

DHA