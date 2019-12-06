  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2019 14:15

Davutoğlu’nun partisinden ilk fire

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilan edilmesi beklenirken, partinin kurucuları arasında yer alan CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Davutoğlu’nun partisinden ilk fire
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren ve Bolu’da iki günlük kamp yapan Ahmet Davutoğlu ekibi, parti programı ve tüzüğünü büyük oranda şekillendirdi. Partinin ismi ve logosuna yapılacak bir iki toplantıdan sonra karar verileceği belirtilirken, kurucular kurulunun da 130 kişiden oluşması bekleniyor. Kurucular kurulunda eski AK Parti, CHP, HDP ve MHP’li isimlerin yer aldığı kaydediliyor.

Partinin ilan edilmesi beklenirken, partinin kurucuları arasında yer alan CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İhsan Özkes, Twitter’da “Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım” mesajını yayımladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ahmet davutoğlu , ihsan özkeş , yeni pati , fire
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM