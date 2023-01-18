DEAŞ ve El Kaide bağlantılı ismin malvarlığı donduruldu

Pakistanlı Abdul Rehman Makkı’nın Türkiye’deki mal varlığı IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, Pakistan uyruklu Abdul Rehman Makkı’nın Türkiye’deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda şöyle denildi:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1998 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”