Dede torun sosyal medyadan başlattı ! Her yerden geliyor

Eskişehir'de torununun öğrenim gördüğü okuldaki mavi kapak projesine destek olmak amacıyla kapak biriktirmeye başlayan 73 yaşındaki Halit Aydoğan, 12 yılda 129 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye ederek, yürekleri ısıttı.



Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden dede torun Halit Aydoğan ve 16 yaşındaki Melike Sarıtaş, bu projeyle 129 bedensel engelli kalbe dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

Topladıkları kapakları plastik firmalarına satıp tekerlekli sandalye satın alan dede torun, Eskişehir'de aldıkları tekerlekli sandalyeleri elden teslim ederken, farklı illere ise kargoyla gönderiyorlar.

Sadece bu yıl 3 ton kapak toplayan ve 5 yıl içinde bin tekerlekli sandalyeye ulaşmayı hedefleyen Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının yaklaşık 30 bini bulmasıyla hedeflerini tuturacaklarına kesin gözüyle bakıyor.

Dede Halit Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıl önce başladığı sosyal sorumluluk projesinin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Torununun anaokuluna başladığı yıl mavi kapak projesinin henüz bilinmediğini anlatan Aydoğan, "Böyle bir durumdan bizim de haberimiz yoktu. Torunum okulda bu proje için gönüllü olmuş. Ben de ona yardım etmek istedim. Okul yönetimi, 500 kapak getireni okul dergisine çıkaracağını söylemiş. Torunum çok istedi. Ben de kısa sürede 485 kapak topladım. Fakat torunum dergiye çıkamadı. Ağladı. O gün söz verdim. Bir sonraki yıl torunumu sınıfında, okulunda ve Eskişehir'de birinci yaptım." dedi.