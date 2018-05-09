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  3. 09 Mayıs 2018 18:29

Dekoltesiyle programa damga vurdu

Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, katıldığı programa damga vurdu.

Dekoltesiyle programa damga vurdu
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Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, katıldığı programda giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle hem ekran başındakileri hem de stüdyodakilerin ilgisini çekti.

Konuk olduğu canlı yayına derin göğüs dekolteli elbisesi ile çıkan ünlü pop şarkıcısı, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

PROGRAMA DAMGA VURDU

Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına konuk oldu. Buraya kadar her şey normal. Ancak ünlü şarkıcının giydiği derin göğüs dekolteli kıyafet, deyim yerindeyse programa damga vurdu.

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