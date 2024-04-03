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DEM Parti'den Van kararına itiraz

DEM Parti'den Van kararına itiraz
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Van’da seçimi kazanan DEM Parti’nin adayının seçilme hakkının geri alınması üzerine mazbatanın AKP’nin adayına verilmesi kararına DEM Parti’den itiraz geldi.

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.

Söz konusu karar üzerine açıklama yapan DEM Parti, mazbatanın AKP’nin adayına verilmesi kararına itiraz ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına ilişkin itirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Abdullah Zeydan ve avukatlarımızın bugün saat 10:05’te yaptığı başvuruda Van İl Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi talebinde bulunuldu.”

Van’da seçimi kazanan DEM Parti’nin adayının seçilme hakkının geri alınması üzerine mazbatanın AKP’nin adayına verilmesi kararına DEM Parti’den itiraz geldi.

Etiketler dem dem parti Van yerel seçimler van seçimleri itiraz YSK
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