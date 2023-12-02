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Deniz ulaşımına çok sayıda sefer iptal edildi

Deniz ulaşımına çok sayıda sefer iptal edildi
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Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu. İşte iptal edilen seferlerin listesi...

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabata

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Çanakkale-Eceabat hattında, Eceabat'tan saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00 seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Eceabat'tan 07.15 seferi yapıldıktan sonra, Eceabat'tan tek saatler, Çanakkale'den ise çift saatler şeklinde seferlerimiz devam edecektir."

 

Etiketler ido budo deniz seferleri çanakkale iptal sefer iptalleri
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