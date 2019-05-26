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  3. 26 Mayıs 2019 14:14

Denizin ortasında panik anları

Antalya'da 4 metrelik bir balıkçı teknesi alabora oldu. Tekneden denize düşen 3 kişi, diğer balıkçılar tarafından başka bir tekneye çıkarıldı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizin ortasında panik anları
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Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.

Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. 

Tekneden denize düşen 3 kişi, yakınlardaki diğer balıkçılar tarafından çıkartılarak başka bir tekneye alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kazazedeleri Antalya Limanı'na getirdi. 112 Acil Servis ekiplerince kıyıda ilk sağlık müdahaleleri yapılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA

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