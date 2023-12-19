Depoları doldurun! Benzine büyük zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurlarındaki yükselişin ardından benzin fiyatlarına zam bekleniyor.

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrolün yeniden 78 dolar seviyesini aşmasıyla benzin fiyatlarına zam gözüktü. 20 Aralık Çarşamba günü itibariyle benzine 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor.

Motorin ve LGP'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 39 kuruşa yükselecek.

Benzin ve motorine seçimler sonrası zam yağmuru

Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki her değişim araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Brent petrolde son 6 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Brent petroldeki düşüşle birlikte bugün itibariyle ( 14 Aralık Perşembe ) benzin, motorin ve LPG'de resmi bir indirim haberi açıklanmasa da araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı beklentisi içerisinde...

Son olarak 7-8 Aralık tarihlerinde Motorine önce 1 lira 30 kuruş sonrasında 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 9 Aralık tarihinde ise Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

ÖTV zammı yolda

Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.