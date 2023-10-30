  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Deprem bölgesi için yeni karar! Süre uzatıldı

Deprem bölgesi için yeni karar! Süre uzatıldı

Deprem bölgesi için yeni karar! Süre uzatıldı
Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki illerde işveren ve çalışanların sigorta yapılandırma süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 31.10.2023 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 29.02.2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)

DHA

Etiketler deprem bölgesi işveren çalışan sigorta yapılandırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'da vahşet! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Sonbahar renklerine bürünen Gölcük Tabiat Parkı büyüledi
Can Atalay hakkında flaş gelişme
Türk donanmasının gövde gösterisi Yunan'ı ürküttü!
Pes artık! Kaçak trafoyu tarlaya gömmüşler
Antalya'da kayalıkta kadın cesedi bulundu
Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu
Motorine büyük indirim geliyor
Tebrik töreninde Erdoğan'ın zor anları
Dolar, Euro ve altın haftaya yükselişle başladı