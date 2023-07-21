Deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın Kuşadası Körfezi’nde, meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken "küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir" diyerek uyardı.
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 13.11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçede hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan şunları söyledi:
"Kuşadası körfezinde evimden 3 km batıda, 13 km derinde M4,2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir.
Uykudan ürpererek uyandık. Bu gün, daha büyüğü olursa şaşırırım."
Kuşadası körfezinde evimden 3 km batıda, 13 km derinde M4,2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bu gün, daha büyüğü olursa şaşırırım.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) July 21, 2023
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