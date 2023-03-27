Depremin vurduğu 2 ilimizde eğitim yeniden başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Malatya'nın ilçelerinde okullar 49 gün sonra yeniden açılıyor. İşte eğitim-öğretimin yeniden başlayacağı o ilçeler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas, Yayladağı ile Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullar 49 gün sonra yeniden açılıyor.

Hatay'da, kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladığı ilçelerindeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, kentteki yaraların sarılmaya başlamasının ardından çadır ve konteyner kentlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açmaya başladıklarını söyledi.

Öztürk, yaşadıkları acıları unutmaya çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"49 gün sonra öğrencilerimizi görmenin sevincini buruk şekilde yaşayacağız. Aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimiz oldu. Okul başlarken herkes bunun acısını da yaşayacak. 6 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak ve öğrencilerimizle buluşacaktık. Hatta 6 Şubat'ta eğitimlerin başlayacak olması sebebiyle kente gelen öğrencilerimiz yurtlarda kalıyordu. Allah'a şükürler olsun ki; binalarımızın sağlamlığı ve güçlendirme yapılmasından dolayı yurtlardaki öğrencilerimizin hepsi burnu dahi kanamadan kurtarıldı."

Uyum sürecinde depremin izlerini silmek için de gayret edeceklerini anlatan Öztürk, kentteki diğer 8 ilçede eğitim öğretime başlama kararının Valilik tarafından verileceğini dile getirdi.

5 İLÇEDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ise belirlenen ilçelerdeki okulların sağlam olduğunu belirtip şunları söyledi:

"İnşallah 5 ilçemizde de peyderpey eğitimi başlatacağız. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin köy kısımlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre okullarımız sağlam, öğrencilerimiz de bir yere gitmemiş, inşallah onları da önümüzdeki hafta itibarıyla planlayarak kademe kademe açmaya başlayacağız. Yeşilyurt merkezde özellikle okullarımızın hasar durumları var veya sağlam okullarda vatandaşlarımız kalıyor. Onlar için de konteynerler üzerinden eğitimlerimize başlayacağız ki şu an zaten konteyner kentlerimizde anaokulundan tutun 12. sınıf öğrencilerine kadar tüm kademelerde eğitim veriyoruz. Konteyner kentlerde okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar her kademede eğitime devam ediyoruz. Bunun sayısını inşallah arttırmaya çalışacağız."

'ÖĞRETMENLERE KONTEYNER TAHSİS ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Arapgir ve Arguvan'a ilişkin de bilgi veren Özdemir, şöyle devam etti:

"Sağlam binalarımızda yüz yüze eğitimlere başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı aradık Arapgir ve Arguvan'da öğretmen arkadaşlarımızın birçoğu orada oturuyor zaten. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda öğretmenlerimizin barınması için konteyner almıştık. Gelenlere orada barınmaları için ortam hazırlıyoruz. Kurulacak konteyner kentlerde öğretmen arkadaşlarımıza barınmaları için konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz. Uzun soluklu bir süreç ama üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum."