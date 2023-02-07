Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor!

Gaziantep'te deprem bölgesini ziyaret eden AK Partili Nurettin Canikli'nin kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'daki iki büyük deprem sonrası kaybettiği yurttaşlarına ağlıyor.

Bölgedeki hareketlilik sürerken; Gaziantep'e giden AK Partili Nurettin Canikli'nin görüntüleri tepkilere neden oldu.

Twitter'da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda, AK Partili Canikli'nin, yurttaşın yardım isteklerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Depremzedenin yardım tepkisine AK Partili Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi.

Vatandaşın eşi Gaziantep'te depremin vurduğu noktalardan birinde eşinin ağlayarak çağrıda bulunduğu anları kayda aldı. O sırada babası enkaz altında kalan adamın Nurettin Canikli'nin yanında "UMKE gelsin, AFAD gelsin, uzmanlar gelsin, vinçler gelsin. Bir tane bina var burada. Bunu yapamıyorsak biz nasıl bir devletiz ya? Olamaz böyle bir şey, benim devletim büyük bir devlet. Havada kar yok, yağmur yok, rüzgar yok" diyerek ağladığı görüldü.

"EŞİM SABAH 4'TEN BERİ BABASI İÇİN AĞLIYOR"

Adamın eşi ise "Eşim benim. Eşimin acısını çekiyorum. Sabah 4'ten beri ağlıyor bu adam, babası için" diye konuştu.

"BİR MİLLETVEKİLİNİN TELEFONUNA MUHTAÇ OLMAYI DA KABULLENMEYECEĞİM"

Bu anları sosyal medyadan paylaşan kullanıcı ise yaşananları şu sözlerle açıkladı:



"22. Saat: Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor. 22 saattir enkaz altındaki babası için. Kar yok yağmur yok biz büyük devletiz, niye kurtaramıyoruz diye. Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada. Bi yerden bulmuş bir vinç. 22 saat sonunda Nurettin Canikli gelince ciddiye alındık diyorlar. Ama 22 saat geçti o esnada. Allah razı olsun vinç bulmuş ama bir afet alanına vinç yönlendirilmesi için milletvekilinin telefonuna muhtaç olmayı da kabullenmicem."