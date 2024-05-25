Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
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Rusya'dan Mersin'e seyir halinde olan 40 bin 696 ton petrol ürünü yüklü tanker dümen arızası nedeniyle Haydarpaşa açıklarında sürüklendi. Gemi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Osaka isimli 183 metre boyundaki 40 696 ton petrol ürünü yüklü tanker Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız refakatinde, Kurtarma-7, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörleri tarafından çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.
DHA
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