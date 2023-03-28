Dev tarihi eser operasyonu: Define tılsımı ele geçirildi

Bayburt merkezli 3 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklanırken, ele geçirilenlerin arasında bir de "define tılsımı" olduğu görüldü.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Bayburt'un yanı sıra Erzurum ve Ordu'da belirlenen 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 119 Bizans sikkesi, haç ve takı türünde tarihi eserler, 2 el yazması kitap ile define aramakta kullanılan alan tarama cihazı, detektör ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden 7'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.