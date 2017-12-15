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  3. 15 Aralık 2017 22:00

Devlet sanatçısını oğlu öldürdü !

İstanbul'da Devlet Sanatçısı İskender Küser 18 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü.

Devlet sanatçısını oğlu öldürdü !
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İstanbul Bakırköy'de Devlet Sanatçısı İskender Küserman, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda Küserman'ın 18 yaşındakini cinayet faili olarak gözaltına aldı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre önceki gün İskender Küserman akşam saatlerinde evinde eşiyle kavga etti. Kavga sonrasında kocasından şiddet gören kadın evi terk etti.

Yaşananların ardından Küserman'ın 18 yaşındaki oğlu Emir Küserman babasıyla olayı konuşmaya durumu düzeltmeye çalıştı. Komuşma sırasından İskender Küserman, eşinin arkasından hakaret edince, baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emir Küserman babasına bıçakla saldırıp kendini karnından ve göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Cesedi eşi ve komşuları tarafından evinde bulunan Küserman, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu üyesiydi. Perküsyon çalan Küserman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, yakalanan baba katili 18 yaşında Emir Küsermanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Milliyet

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