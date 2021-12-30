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DHA muhabiri haberi sunarken fırtınaya yakalandı

Meteoroloji tarafından kırmızı kodla uyarılan Antalya'da fırtına başladı. Fırtına hakkında değerlendirmelerde bulunan bir haber muhabiri, canlı yayında dalgaların azizliğine uğradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Antalya için kırmızı kod uyarısı vermiş ve vatandaşları gerçekleşebilecek fırtınaya karşı uyarmıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil" ifadelerini yaptı.

 DALGALAR 30 METREYE KADAR ÇIKTI
Antalya'da sağanak yağış devam ederken, rüzgar da şiddetini akşam saatlerine doğru arttırdı. Şiddetli rüzgardan dolayı Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalgaların boyun 30 metreye kadar çıktı. Sahil, denize karışan toprak nedeniyle tamamen çamur rengine döndü.

  DEV DALGA MUHABİRİ CANLI YAYINDA YAKALADI
CNN TÜRK ekranlarında Antalya'da gerçekleşen fırtına hakkında bilgi veren DHA muhabiri Aslı Duran, haberi sunduğu esnada dalgaların sahile vurmasıyla zor anlar yaşadı. Can yayın sırasında kıyıya çarpan dev dalga hem muhabiri hem de çekim ekibini sırılsıklam etti.

"AYAKTA ZOR DURUYORUZ"
Açıklamalarında Duran, 'Konyaaltı sahilinde perişan olduk. Dalgalar kıyıya vurdu. Zaman zaman ayakta zor duruyoruz. Klimalar araçların üzerine düştü. Vatandaşlar zorda kalmadıkça dışarıya çıkmasın uyarısında bulunmuştu Antalya Valiliği. Antalya kent merkezinde saat 16.00 sıralarında fırtınanın şiddetinin artacağı öngörülüyordu. An itibarıyla artmış durumda. Fırtınanın şiddeti yer yer artıyor.' dedi.

Etiketler dha haber muhabir
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