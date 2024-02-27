  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DHKP-C ve MLKP'ye eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var

DHKP-C ve MLKP'ye eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var

DHKP-C ve MLKP'ye eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var
Güncelleme:

İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteği ile İzmir, İstanbul, Kilis, Tunceli, Çorum, Antalya, Mersin, Aydın ve Ankara'da DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 30 şüphelinin adreslerine saat 06.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan baskınlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

 

DHA

Etiketler dhkpc mlkp terör örgütü izmir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir'' Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir'' AK Parti Sözcüsü Çelik'ten emeklilere seyyanen zam sorusuna yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten emeklilere seyyanen zam sorusuna yanıt Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı İstanbul'da ''öğretmen-öğrenci'' skandalı: 2 yıla kadar hapsi isteniyor İstanbul'da ''öğretmen-öğrenci'' skandalı: 2 yıla kadar hapsi isteniyor Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e evlilik resti Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e evlilik resti Akrabalar arasında kanlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı var Akrabalar arasında kanlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı var Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: Ölü ve yaralılar var Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: Ölü ve yaralılar var Dolar ve Euro için kabus gibi uyarı: ''Şok artış yaşanabilir'' Dolar ve Euro için kabus gibi uyarı: ''Şok artış yaşanabilir'' Akraba evliliğinin en çok yapıldığı iller belli oldu Akraba evliliğinin en çok yapıldığı iller belli oldu Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası çok ağır küfür Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası çok ağır küfür