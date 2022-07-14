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Dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz programı dolayısıyla yarın kapatılacak yollara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Valilik açıklamasında, "Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)
İtfaiye Caddesi
Büyük Karaman Caddesi
Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti
Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
İstikametine Horhor Caddesi
Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti

Alternatif yollar şöyle:

Atatürk Bulvarı
Akdeniz Caddesi
Balat Sahil Yolu
Vatan Caddesi

Etiketler istanbul valiliği 15 temmuz kapalı yollar
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