Dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz programı dolayısıyla yarın kapatılacak yollara ilişkin bilgilendirme yaptı. Valilik açıklamasında, "Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi. Kapatılacak yollar şöyle: Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti

Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi

Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti



Alternatif yollar şöyle:



Atatürk Bulvarı

Akdeniz Caddesi

Balat Sahil Yolu

Vatan Caddesi