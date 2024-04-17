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Dikkat: Sağanak yağışlar fena geliyor

Dikkat: Sağanak yağışlar fena geliyor
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam etse de batı illerimiz bu gece itibariyle sağanak yağışların etkisi altına girmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege'de sağanak yağışlarla birlikte fırtına da bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

17-23 Nisan tarihleri arası hava tahmin haritaları

17-23 Nisan tarihleri arası hava tahmin haritaları

5 günlük hava durumu tahmin haritaları

5 günlük hava durumu tahmin haritaları

5 günlük hava durumu tahmin haritaları

5 günlük hava durumu tahmin haritaları

5 günlük hava durumu tahmin haritaları

5 günlük hava durumu tahmin haritaları

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