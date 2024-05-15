Dikkat: Trafik kazası sonrası sizi de arayabilirler

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, trafik kazaları sonrasında kazazedelerin iletişim bilgilerini nereden nasıl buldukları belli olmayan ve kendilerini avukat veya avukatlık bürosu çalışanı olarak tanıtan kişilerin kazazedeleri "maddi kazanç sağlayabilirsiniz" diyerek aramaya başladığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Tüketiciler Derneği ( TÜDER ) Genel Başkanı Levent Küçük, son zamanlarda artan "trafik kazası sonrası avukat aramaları" şikayetlerini gündeme getirdi.

Osmaniye’de babadan oğula 63 yıldır sigortacılık faaliyetinde bulunan bir sigorta acentesinin kendisini aradığını belirten Küçük, sigortacının kaza sonrası kendisini avukat ya da avukatlık bürosu çalışanı gibi tanıtan kişilerin telefonla kazazedelere ulaşarak yasal haklarını savunacaklarını ileri sürüp ve maddi kazanım vaadinde bulunarak vekâlet talebinde bulunduklarını aktardı.

Levent Küçük'ü arayan sigorta esnafı Küçük'e "O kadar hızlılar ki, daha kaza raporu TRAMER sistemine düşmeden, kazada kimin kusurlu kimin kusursuz olduğu belli olmadan aramaya başlıyorlar. Arama yaparken sigorta şirketlerinin veya sigorta birliğinin adını kullanıyorlar. Bazen % 100 kusurlu olana bile ulaşıyorlar, vaatte bulunarak vekâlet istiyorlar. Bir kazazedeyi 16 ayrı yerden aradılar. Kaza bilgilerini bu kadar çabuk kim bunlara ulaştırıyor? Kişisel verilerin güvenliği neden hiçe sayılıyor? Arayanların kim olduğu, gerçekten avukat bürosu veya sigorta şirketi olup olmadığı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

TÜDER Başkanı Küçük olası dolandırıcılık girişimleri ve kişisel verilerin korunması açısından, konuyu kamuoyu gündemine taşıdığını belirterek "Biz de hem vatandaşlarımızı uyarmak, hem de yetkililerin dikkatini çekmek istiyoruz" dedi.