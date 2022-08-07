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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" denildi. 

İsrail'in eylemlerinin, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükoyu açıkça ilhal ettiği ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığı belirtilerek, "İsrail hükümetine, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsrail polisinin eşliğinde Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin dini bayramı Tişa B'Av nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa baskınına katılmıştı.

Etiketler israil ankara mesci-i aksa kınama dışişleri bakanlığı dışişleri
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