Dışişleri Bakanlığı: ''Lozan ihlal edildi!''

Yunanistan'da müftülüklerle ilgili alınan yeni karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Lozan teminat altına alınmış olan hak ve özgürlükler ihlal edildi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya’daki Müftülüklere yönelik aldığı karara tepki göstererek Lozan Barış Antlaşması'nda teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlâl edildiğini söyledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan bu yasal düzenleme, BTTA’nın kendi seçtiği Müftüleri ve dolayısıyla BTTA’nın iradesini ve din özgürlüğünü bir kez daha yok saymaktadır. Bu çerçevede, sözkonusu yasal düzenleme hakkında BTTA Danışma Kurulu’nun dün yaptığı ve soydaşlarımızın haklı tepkisini yansıtan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz.

Lozan Barış Antlaşması’nın 40’ıncı maddesi, BTTA’ya kendi dinî, eğitim ve hayır-sosyal kuruluşlarını kurma, idare etme ve kontrol etme hakkı tanımaktadır. Yunanistan’ın ahdî yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlâl etmesi, geçmişte AİHM kararlarıyla da tescil edilmiştir.

Yunanistan’ın BTTA’ya Müftülerini seçme, Müftülüklerini yönetme ve yapılandırma konusunda gereken desteği ve kolaylığı sağlaması gerekirken, Müftülükleri, BTTA’nın iradesi hilafına tamamen kendi yönetimi altına almaya çalışması kabul edilemez bir durumdur.

Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış dinî alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, Müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır. Türkiye, ülkesindeki gayrimüslim azınlıkların dinî kurumlarının işleyişine ve liderlerinin seçilmesine bu tür baskıcı yasalarla ve uygulamalarla müdahale etmemektedir.

Yunanistan’ı bir kez daha uluslararası hukuka saygı göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve diğer ilgili anlaşmalardan kaynaklanan ahdî yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’ya yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye davet ediyoruz.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz."