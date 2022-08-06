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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı şiddetle kınandı.

Saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu sivilllerin hayatlarını kaybetmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Saldırı sonrası bölgede yükselen gerginlikten endişe duyulduğunun da altı çizilirken, söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gerektiği belirtilerek, itidal ve sağduyu çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Etiketler dışişleri gazze kınama
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