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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler dışişleri baskın mescidi aksa
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