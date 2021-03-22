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Dışişleri'nden Nijer'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021'de düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler Nijer dışişleri kınama
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