DİSK Başkanı CHP'den aday mı oluyor ? İlk açıklama geldi

CHP’den milletvekili adaylığı için ismi geçen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gündemlerinde milletvekili adaylığının olmadığını söyledi.

CHP'den milletvekilli adaylığı gündeme gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gündemimizde milletvekilliği adaylığı yok" dedi

Birgün’e konuşan Çerkezoğlu, "Dün gerçekleştirdiğimiz DİSK Başkanlar Kurulu’nda da değerlendirildiği gibi DİSK bu seçimlerin son derece tarihsel olduğunu görüyor” diyerek şunları söyledi:

“Yıllardır işçi haklarına darbe vuran, adaleti, demokrasiyi tahrip eden Başkanlık Sistemi’ni değiştirecek ve demokratik bir Cumhuriyet için adım olacak bir seçim bu. DİSK bu süreçte Genel Başkanından üyesine kadar etkili sorumluluk ve görevler almaya hazırdır. Böylesine bir yeniden kuruluş sürecinde bu sürecin, bu mücadelenin etkin bir parçası olacaktır. Ancak, gündemimizde bir milletvekilliği adaylığı yoktur.”