  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Arapça soruya yanıtı gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Arapça soruya yanıtı gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Arapça soruya yanıtı gündem oldu
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rûdaw muhabirinin Arapça sorusunu Türkçe'ye çevirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde yanında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rûdaw muhabirinin Arapça sorusunu Türkçe'ye çevirtti. O anlar gündem oldu. Erbaş'ın Diyanet'in resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, TİKA tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi’ni ziyaret etti.

Bağdat'ta bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rûdaw muhabirinin Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani gibi Kürt şahsiyetlerin İslam'a hizmetleri hakkındaki sorusunu Türkçe'ye çevirtti. O anlar gündem oldu.

Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesindeki özgeçmişinde “İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir” ifadeleri yer alıyor.

 

Etiketler arapça ali erbaş diyanet diyanet işleri başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Polonya'dan Rusya'ya nükleer test Polonya'dan Rusya'ya nükleer test Dünyanın en verimli 10 elektrikli aracı belli oldu Dünyanın en verimli 10 elektrikli aracı belli oldu Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak 1 yılda milyoner olmak için dilencilik yaptı; sonuç umduğu gibi olmadı 1 yılda milyoner olmak için dilencilik yaptı; sonuç umduğu gibi olmadı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Alacak verecek meselesini ölüm bile bitirmedi: Mezarını ateşe verdi Alacak verecek meselesini ölüm bile bitirmedi: Mezarını ateşe verdi Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti