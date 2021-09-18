Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ''günaydın'' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepki çeken 'günaydın' ve 'tünaydın' nitelemesinin ardından bir açıklama yaptı. Erbaş açıklamada, bu yöndeki ifadelerini reddetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişafak gazetesinde yazdığı 'Ramazan Günlükleri' yazısında, “günaydın” ve “tünaydın” ifadelerini, “Cahiliye dönemi adeti” olarak nitelendirmişti.

Erbaş, yazının ilgili bölümünde, "Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Erbaş'ın bu yöndeki ifadelerinin gündeme gelmesiyle tepkiler yükseldi. Tepkilerin ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a bir mesaj gönderen Ali Erbaş, bu yöndeki açıklamalarını reddetti. "Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır" iddiasında bulunan Erbaş, "Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum" dedi.

Erbaş'ın mesajının tamamı şöyle:

Merhaba Ahmet Hakan Bey.

İyisinizdir inşallah.

2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı ‘Aranızda Selamı Yayınız’ idi.

Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim.

Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim.

Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır.

Ekte köşe yazımı gönderiyorum.

Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.

6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır.

Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim.

Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.

Allah’a emanet olunuz.

Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...