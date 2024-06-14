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Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti

Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti
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Tüm dünyadan onbinlerce hacı adayı hac vazifesi için kutsal topraklara akın ederken, Diyanet'in "kota dışı hacca giden" Türkleri tek tek Araplara şikayet ettiği ortaya çıktı.

Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı. Suudilerin, Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Yaklaşık 20-25 bin Türk vatandaşının yaşadığı sorunun kaynağının Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan olduğu, kendi itirafıyla anlaşıldı. Demirhan, bir grupla yaptığı sohbette, kendi kotaları dışında hacca giden Türkleri şikayet ettiğini belirterek şöyle dedi:

“Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık Hac vardı ya, Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk, ‘Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor’ dedik”

 

Sözcü

Etiketler kabe Hacı Türk hacı adayları diyanet kota dışı
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