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Diyanet'ten sosyal medyaya ''ayar'' kitabı: Sosyal Medya Ahlakı

Diyanet'ten sosyal medyaya ''ayar'' kitabı: Sosyal Medya Ahlakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık tepki gösterdiği ve "mutlaka yasası olmalı" dediği sosyal medya için Diyanet de harekete geçti. Bütçesiyle Bakanlıkları bile geride bırakan Diyanet Sosyal Medya Ahlakı adlı bir kitap bastırdı.

Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçen aylarda yaptığı "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor" açıklamasından yola çıkarak, "Sosyal Medya Ahlakı" adında bir kitap bastırdı.

Diyanet'in internet sitesinde ise kitaba ilişkin şu açıklamaya yer verildi: 

“İletişim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber sosyal medya hayatın bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medyanın yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, geleneksel ilişki biçimleri değişmiş; iletişim, etkileşim ve sosyalleşme süreçleri köklü dönüşümler geçirmiştir. Söz konusu değişim ve dönüşümler, gündelik hayatta birtakım kolaylıklar ve imkânlar sağlamakla beraber, insani ve ahlaki boyutta ciddi risklere de zemin oluşturmaktadır..”

 

Etiketler ali erbaş diyanet sosyal medya ahlakı
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