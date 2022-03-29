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Diyanet'ten teravih namazı açıklaması

Diyanet'ten teravih namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayında teravih namazının camilerde cemaatle kılınacağını açıkladı.

Ramazan ayında teravih namazlarının camilerde cemaatle birlikte kılınacağı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.

Geçen yıl da koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde teravih namazı kılınmasına izin verilmişti. 

2022 İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Teravih Ramazan’ın ilk orucundan önceki gece başlıyor. Bu nedenle ilk orucun 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olması göz önüne alınırsa ilk teravih de 1 Nisan 2022 Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak.

 

 

Etiketler diyanet teravih namazı cami cemaat
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