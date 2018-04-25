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  3. 25 Nisan 2018 21:38

Diyarbakır'da çatışma: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Diyarbakır'da Lice'de yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Diyarbakır'da çatışma: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
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Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit olurken, 4 asker yaralandı.

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

DHA

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