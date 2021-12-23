Dolar 11 TL'nin de altını gördü!

Döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatının açıklanmasının ardından düşüşe geçen döviz ve altın fiyatlarındaki çözülme sürüyor. İşte piyasalarda son durum...

Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kıran döviz kuruna dur diyebilmek için açıklanan döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatı ürünüyle sakinleyen ve rekor üstüne rekor kırarken geri çekilen döviz kurundaki düşüş devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar, 20 Aralık günü rekor kırarak 18.40 bandına çıkmıştı. Aynı şekilde Euro da 20.79 TL'ye kadar yükselmişti.

Kur korumalı TL mevduatlar, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlıyor.

Pazartesi günü 18,4’le rekor kıran dolar kuru bugün saat 14:17 itibarıyla 10,79’lu seviyelere kadar çekildi. Düşüşün yüzde 10’lare yaklaştığı gözlemleniyor.

20 liranın üzerine kadar çıkan avro/TL de bugün 13 liranın altını görmeyi başardı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 10,39 TL'den, Euro 11,80 TL'den, Sterlin ise 13,97 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4580 lira, avronun satış fiyatı ise 14,1010 lira olmuştu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduatı için günlük kur rakamlarını açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olarak belirlendi.

Altın ve gümüş

Onsu 1.805 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 590/601, çeyrek altın 958/983 ve Cumhuriyet altını da 3.947/4.015 TL alış/satış fiyatıyla işlem görürken, gümüş de 8,42TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 48 bin 256 dolardan, Ethereum ise 3 bin 920 dolardan fiyatlanıyor.