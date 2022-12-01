Dolar 18,64'ü gördü, altın rekor tazeledi!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller yılın son ayına da Türk Lirası karşısında yükselişle girdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün açıklanan Türkiye'nin büyüme verilerinin ardından ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell'in merakla beklenen açıklamasının ardından hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor. Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül dönemindeki performansı belli oldu. TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttı.

Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın ardından altın fiyatlarında bir ralli yaşandı. Bu rallinin ardından ons altın son üç ayın en yüksek seviyesine kadar çıkarken, gram altın ise 1.068 TL seviyesine kadar yükseldi. Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın odak noktası ise, aralık ayındaki toplantıda daha küçük faiz artışına gidilebileceğini söylemesi oldu.

Dolar endeksi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayında faiz artırım hızının muhtemelen yavaşlayacağını söylemesinin ardından üç buçuk ayın en düşük seviyesine indi. Dolar endeksi ise, 11 Ağustos tarihinde gördüğü 105,1007 seviyesine yaklaşarak 105,5666 seviyesinden işlem görüyor. Fed’in para politikasında izleyeceği yola ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar endeksi bir önceki seansta %1'in üzerinde değer kaybettikten sonra, Powell’ın konuşmasıyla kayıplarını artırarak 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,62 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 19,33 lira olmuştu.

Yeni güne ise 18,62 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

19,47 TL'den başlayan Euro 19,58 TL'den,

22,57 TL'den başlayan Sterlin 22,85 TL'den,

13,66 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,69 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.779 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.798 Dolar'dan,

1.065 TL'den başlayan Gram altın 1.077 TL'den,

1.713 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.731 TL'den,

7.051 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.124 TL'den,

13,38 TL'den başlayan Gümüş ise 13,47 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 17.142 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.074 Dolar'dan,

1.284 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.277 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 88,81 Dolar'dan işlem görüyor.