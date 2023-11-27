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Dolar 29 TL'ye, Euro 32 TL'ye koşuyor, altın uçuşa geçti

Dolar 29 TL'ye, Euro 32 TL'ye koşuyor, altın uçuşa geçti
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Piyasalar yeni haftaya yine zirvede başladı. TCMB'nin faiz arttırımı kararı da dövizdeki yükselişi durduramadı ve başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Geçen haftayı TCMB'nin açıkladığı beklentileri ikiye katlayan faiz kararı gölgesinde noktalayan piyasalarda yeni hafta da Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla başladı.

Kasım ayı politika faizini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 puanlık artış beklentilerini ikiye katlayarak 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Hatırlanacağı gibi TCMB Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. 

TCMB'nin politika faiz kararının hemen ardından kısa bir süreliğine de olsa dövizde düşüş görülse de başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yurt içi gelişmeler ile yoğun geçen piyasaların gündeminde bu hafta ABD kişisel tüketim giderleri, Euro Bölgesi enflasyon verileri ve Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamları var.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.

Dolar/TL Eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kur güne yeni zirve olan 28,90 seviyesinde başladı.  Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentilerinden destek alarak altı ayın zirvesine yükseldi.  Ons altın, Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle bu sabah 2018,14 dolara kadar yükseldi. Gram altın fiyatı, ons altının yükselişinden aldığı destekle tüm zamanların zirvesine çıktı.

 İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,89 TL'den başlayan Dolar 28,91 TL'den, 
31,64 TL'den başlayan Euro 31,68 TL'den, 
36,43 TL'den başlayan Sterlin 36,5 TL'den, 
19,39 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,42 TL'den işlem görüyor.
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