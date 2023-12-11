Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor

Cuma günkü kapanışta Dolar 28,97 TL'den, Euro 31,14 TL'den, Sterlin 36,32 TL'den, Japon Yeni ise 20,40 TL'den işlem görmüştü.

Güne 1.997 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.995 Dolar'dan,

1.861 TL'den başlayan Gram altın 1.858 TL'den,

3 bin 168 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 168 TL'den,

13 bin 28 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 28 TL'den,

21,41 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,44 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 13 Dolar'dan, Gram altın 1.876 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 183 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 100 TL'den, Gram Gümüş ise 21,81 TL'den fiyatlanmıştı.