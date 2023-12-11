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Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor

Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor
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Haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın fiyatlarında düşüş sürüyor.. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar haftanın yeni haftanın ilk işlem gününde de zirvede. Yeni aya Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin gölgesinde başlayan piyasalar, TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlayacağı yeni haftada Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Piyasaların takip ettiği Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürdü. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayı için de işsizlik rakamları beklentisi yüzde 9,1’lik işsizlik oranının sabit kalmasıydı.

Gözler ABD, Avrupa ve İngiltere'de

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başlarken, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de iş gücü piyasasından alınan ilişkin karışık sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı.

Analistler, bu hafta önemli merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin de yatırımcıların takibinde olacağını kaydederek, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

İşte 11 Aralık Pazartesi günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,97 TL'den başlayan Dolar 29 TL'den, 
31,20 TL'den başlayan Euro 31,21 TL'den, 
36,35 TL'den başlayan Sterlin 36,40 TL'den, 
19,92 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,80 TL'den işlem görüyor.
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