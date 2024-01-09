Dolar 30 TL'ye dayandı; Euro ve altın da zirvede
2024 yılına da 2023 yılında olduğu gibi TL karşısında yükselişini sürdüren döviz ve değerli metaller zirveye demir attı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla devam ediyor.
TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı, aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.
Dolar endeksi 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, Kapalıçarşı’da dolar kuru 30 TL'yi gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düşüş kaydetti. Buna göre toplam rezervler, 145,452 milyar dolardan 141,60 milyar dolara kadar geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.
İşte 9 Ocak Salı günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,82 TL'den başlayan Euro 32,79 TL'den,
38,16 TL'den başlayan Sterlin 38,10 TL'den,
20,85 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,87 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 29,89 TL'den, Euro 32,79 TL'den, Sterlin 38,07 TL'den, Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görmüştü.
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