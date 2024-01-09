Dolar 30 TL'ye dayandı; Euro ve altın da zirvede

Güne 2 bin 33 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 34 Dolar'dan,

1.956 TL'den başlayan Gram altın 1.961 TL'den,

3 bin 351 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 362 TL'den,

13 bin 790 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 833 TL'den,

22,28 TL'den başlayan Gümüş ise 22,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 23 Dolar'dan, Gram altın 1.941 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 351 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 790 TL'den, Gümüş ise 22,09 TL'den fiyatlanmıştı.