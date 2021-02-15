Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altında!

Geçen hafta 7 liraya kadar çekildikten sonra haftayı 7,03 liradan tamamlayan dolar kuru Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği yeni haftada piyasalarda değer kaybı sürüyor. Dolar 6,99 TL'den, Euro 8,51 TL'den, Sterlin ise 9,74 TL'den işlem görüyor. Gram altın 409 TL, Gümüş ise 6,18 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 835 dolardan işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0330 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5020 lira olmuştu.

Onsu 1.818 dolardan fiyatlanan altında gram altın 405/409, çeyrek altın 658/672, Cumhuriyet altını ise 2.708/2.738 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftalarda alınan MB faiz kararları sonrası kurlarda gerileme yaşanmış ve Türk Lirası değer kazanmıştı. Yurt içi piyasaların odağında perşembe günü TCMB'nin PPK toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararı yer alıyor.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.

TCMB verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören lokal yabancı para mevduatlarda Eylül 2020’den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını duyuracak. Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden piyasaya sunacak.

Bankacılar dolar/TL’nin geçen yıl 6.85’li seviyelerde stabil kaldığı dönemde, bu maliyetlerden döviz ve altın alımların yoğunlaştığına dikkat çekerek dedolarizasyonda bu kapsamda 6.98 ve 6.85 seviyelerinin takip edilecek önemli seviyeler olarak niteliyor.

Dolardaki düşüş sürecek mi ? 2021 yılı için dikkat çeken dolar tahmini