Dolar bir kez daha rekor kırdı

Dolar kuru 18.36 lirayı aşarak rekor tazeledi. ABD Merkez Bankası FED bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3com - Türk Lirası karşısında 18,36 ile 2022 yılının rekorunu kıran dolar kuru zirvedeki seyrini sürdürüyor. Piyasalar bugün ABD' Merkez Bankası'ndan gelecek olan faz kararını bekliyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.TL, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. Dolar/TL, kur korumalı mevduatın ilan edildiği 21 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 lira olan dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Dolar kuru 18,3656 TL ile 2022 yılının zirvesini gördü. Yine geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan Euro/TL kuru ise 18,16 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek. Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Analistler, Putin’in açıklamalarının küresel ölçekte risk algısını artırdığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.620 doların destek olduğunu, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Diğer yandan para piyasalarında dikkatler Fed'in faiz kararına çevrilirken, küresel çapta dolara olan talebin de güçlenmeye devam ettiği görülürken, dolar endeksi 110,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. Dolar/TL, kur korumalı mevduatın ilan edildiği 21 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,31 TL'den başlayan Dolar 18,33 TL'den,

18,26 TL'den başlayan Euro 18,17 TL'den,

20,79 TL'den başlayan Sterlin ise 20,80 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,31 lira, euronun satış fiyatı ise 18,30 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.644 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.667 dolar'dan,

979 TL'den başlayan Gram altın 982 TL'den,

1.575 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.579 TL'den,

6.481 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.498 TL'den,

11,39 TL'den başlayan Gümüş ise 11,46 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 19.018 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.344 Dolar'dan,

1.337 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.351 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 90,81 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,84 Dolar'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu.

FED’DEN 100 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ

ABD’de enflasyonun son ayda beklenen düşüşü gösterememesi nedeniyle, ABD Merkez Bankası Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceği beklentisi arttı. Bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 100 puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20’ye yaklaştı. Fed'in enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya devam edeceğine dair güçlü beklentilerin, 20-21 Eylül'deki FOMC toplantısına kadar ABD Doları’nı desteklemesi bekleniyor.

TCMB’NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bir diğer gelişme ise yurt içinde TCMB’nin alacağı faiz kararı olacak. TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.