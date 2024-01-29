Dolar bir rekor daha kırdı, altın yükselişte, Euro yerinde sayıyor

Güne 2 bin 26 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 32 Dolar'dan,

1.976 TL'den başlayan Gram altın 1.932 TL'den,

3 bin 353 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den,

13 bin 797 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 797 TL'den,

22,39 TL'den başlayan Gümüş ise 22,48 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 20 Dolar'dan, Gram altın 1.969 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 361 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 831 TL'den, Gümüş ise 22,21 TL'den fiyatlanmıştı.