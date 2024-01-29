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Dolar bir rekor daha kırdı, altın yükselişte, Euro yerinde sayıyor

Dolar bir rekor daha kırdı, altın yükselişte, Euro yerinde sayıyor
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Piyasalar yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı. Dolar/TL'de yeni bir rekor seviye görülürken altın da yükselişe geçti. Euro ise zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Geçen haftayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılının ilk faiz kararı sonrasında yükselişle kapatan piyasalar yeni haftaya da hızlı başladı.

Geçen hafta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.  Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtilmişti.

Ekonomistlerin beklentileri çerçevesinde gerçekleşen bu faiz kararı sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyedeki seyri devam ediyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti. 

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İşte 29 Ocak Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,33 TL'den başlayan Dolar 30,34 TL'den, 
32,92 TL'den başlayan Euro 32,89 TL'den, 
38,56 TL'den başlayan Sterlin 38,58 TL'den, 
20,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görüyor.
 
Cuma günkü kapanışta Dolar 30,31 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,66 TL'den, Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görmüştü.

 

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