Dolar durdu, Euro ve altın rekora koşuyor
2024 yılına dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan döviz ve değerli metaller zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Aralık 2023 enflasyon rakamlarının ardından döviz ve değerli metallerdeki yükseliş devam ediyor.
TÜİK'in açıkladığı Aralık 2023 enflasyon rakamlarına göer Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %44,22, aylık %1,14 artış gösterdi. Diğer yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Kritik enflasyon verisi sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor.
Öte yandan dün açıklanan ABD Merkez Bankası FED'in tutanaklarında, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğü aktarıldı.
Bu durum ise yatırımcıların faiz indirimi beklentilerinde bir miktar daha çekimser kalmasına yol açarak doların yükselişini yavaşlattı.
İşte 4 Ocak Perşembe günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,65 TL'den başlayan Euro 32,68 TL'den,
37,81 TL'den başlayan Sterlin 37,86 TL'den,
20,82 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,82 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 29,77 TL'den, Euro 32,56 TL'den, Sterlin 37,66 TL'den, Japon Yeni ise 20,84 TL'den işlem görmüştü.
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