Dolar, Euro, altın ve kripto paralar yükselişe geçti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilimizi yerle bir edip, 35 bini aşkın canı yitirdiğimiz depremin yaraları sarılmaya devam ederken başta başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 18,85 TL'den başlayan Dolar 18,85 TL'den,
20,20 TL'den başlayan Euro 20,19 TL'den,
22,74 TL'den başlayan Sterlin 22,76 TL'den,
14,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,08 TL'den işlem görüyor.
Dün Dolar 18,84 TL'den, Euro 20,11 TL'den, Sterlin 22,62 TL'den, Japon Yeni ise 14,06 TL'den işlem görmüştü.
Altın ve gümüş
Güne 1.837 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.838 Dolar'dan,
1.114 TL'den başlayan Gram altın 1.114 TL'den,
1.791 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.791 TL'den,
7.368 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.369 TL'den,
13,18 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,10 TL'den fiyatlanıyor.
Dün Ons altın 1.833 Dolar'dan, Gram altın 1.111 TL'den, Çeyrek altın 1.786 TL'den, Cumhuriyet altın 7.347 TL'den, Gram Gümüş ise 13,03 TL'den fiyatlanmıştı.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise yukarı yönlü bir hareketlilik izleniyor.
Güne 24 bin 702 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 622 Dolar'dan,
1.696 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.686 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 85,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,17 Dolar'dan işlem görüyor.
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