Dolar, Euro, altın ve kripto paralar yükselişe geçti

Türkiye geçtiğimiz 6 Şubat pazartesi günü 9 saat arayla Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 35 binden fazla kişinin hayatını yitirdiği ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken başta dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik var.

Gram altın, ABD'den gelen verilerin ardından bu hafta gerilerken; Fed'in faiz artışlarını ne ölçüde yapacağı konusu yatırımcıların çekimser kalmasına sebep olarak altın fiyatlarının da yön arayışına girmesine sebep oldu. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD'de perakende satışların iki aylık düşüşün ardından ocak ayında toparlandığını ve yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen ekonominin dayanıklılığının devam ettiğini gösterdi. Açıklanan veriler ayrıca Fed'e faizleri daha da artırma konusunda güven verebileceği için, kısa vadede altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Para piyasaları ise Fed'in hedef oranının temmuz ayında %4,50 ila %4,75 aralığından %5,2'nin üzerinde bir seviyeye çıkmasını beklemeye başladı.