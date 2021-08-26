Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda dikkat çeken düşüş

Piyasalardaki düşüş hız kazandı. İşte dolar, euro, altın, gümüş ve kripto para piyasalarındaki son durum...

Küresel piyasalar, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle pozitif seyrediyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,36 TL'den, Euro 9,86 TL'den, Sterlin ise 11,51 TL'den işlem görüyor. Haftaya 8,46-8,47 bandında sakin başlayan piyasalarda dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9230 lira olmuştu.

Merkez Bankası'nın aksine çok sayıda yabancı finans kuruluşu doların daha da yükseleceği kanaatinde. Ünlü değerlendirme kuruluşlarından Credit Suisse bankası uzmanlarının analizleri doların daha da yukarılara gideceğini gösteriyor. Credit Suisse üçüncü çeyrekte dolar/TL tahminini 9.10 lira olarak tutuyor. Standart Chartered finans kuruluşu göre ise Aralık ayında dolar 9 lira bandında olacak. En korkutucu tahmin ise Commerzbank'ın. Ünlü kuruluşun tahminine göre dolar yıl sonunda 10 lira olacak.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,38 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.788 dolardan işlem gören altında, gram altın 476/481, çeyrek altın 773/789, Cumhuriyet altını ise 3.181/3.215 TL alış/satış fiyatıyla işlemde.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 295 dolardan, Etherium ise 3 bin 120dolardan işlem görüyor.