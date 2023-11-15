Dolar, Euro ve altın hızlı yükseldi

Dün ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini hızlandırdı. Rekor seviyeler peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD’de açıklanan enflasyon verileri, Fed'in enflasyonla mücadelesinde ilerleme kaydettiğine yönelik iyimserliğin artmasına yol açtı. Piyasalar dün akşam saatlerinde ABD'den gelen enflasyon verileriyle yükseliş ivmesini hızlandırdı ve hem Dolar hem de Euro Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyesine ulaştı. Dolar/TL 28,66 TL seviyesine ulaşırken, Euro/TL de tarihinde ilk kez 31,20 TL seviyesine ulaştı.

Dolar/TL bu sabah güne 28.65 civarında başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.7 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27.7 seviyesinde gerçekleşti.

ABD enflasyon verileri uzun süredir düşüş eğilimindeki altını da hareketlendirdi ve altın fiyatları da hızla yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasına rağmen yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki yükselişini önleyemezken, ortadoğuda barış umudunun uzak olması da piyasaları derinden etkiliyor.

Öte yandan Türkiye’nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 5 yıllık CDS Cuma günü 377/383 baz puandan tamamladı.

ABD enflasyon verileri

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti. Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ekim ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi. Böylelikle enflasyon verileri, tüm kalemlerde tahminlerin altında gerçekleşmiş oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,65 TL'den başlayan Dolar 28,67 TL'den,

31,21 TL'den başlayan Euro 31,13 TL'den,

35,81 TL'den başlayan Sterlin 35,74 TL'den,

19,03 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,04 TL'den işlem görüyor.